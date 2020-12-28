Konyaspor’un konuğu Rizespor

Süper Lig’de 18’er puanlı Konyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Son maçlarını kazanan iki takım, mücadeleden zaferle ayrılarak 3 puan serisini başlatmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde Konya’da çok önemli eksikler var: Cikalleshi, Anicic, Eduok, Hurtado, Alper, Volkan, Musa, Ömer Ali, Miya. Rize’de ise Emir Dilaver, Boldrin, Melnjak, Remy ve Abdullah Durak, takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.

Konyaspor – Çaykur Rizespor muhtemel 11’ler

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Abdulkerim, Adil, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Hadziahmetovic, Daci, Kravets

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Yasin, Michalak, Tunay, Fernando, Skoda