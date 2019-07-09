Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Bolu'daki ilk antrenmanına çıktı.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'ya geldi. Bolu Dağı'nda bir otele yerleşen yeşil beyazlı ekip, ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ile başladı. Antrenman daha sonra ısınma hareketleri ve 5'e 2 ile devam etti.

YENİ TRANSFERLER DE ANTRENMANDA

Antrenmanda Konyaspor'un Udinese'den transfer ettiği, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Riad Bajic ve Gençlerbirliği'nden transfer edilen sol bek Alper Uludağ da yer aldı. Konyaspor'un Bolu kampının 20 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi. Yeşil beyazlılar Bolu kampının sona ermesinin ardından 2 günlük izinden sonra Hollanda kampına gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Detaylar