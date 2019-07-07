Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti

Tolga YANIK / KONYA, (DHA)- Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde sürdüren Konyaspor’da oyuncular YOYO Testi’nden geçti. 3 gruba ayrılan oyunculara teknik direktör Aykut Kocaman, atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve yardımcı antrenörler gözetiminde dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının ardından oyunculara uygulanacak antrenman programlarının belirleneceği belirtildi.
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