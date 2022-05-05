2016'da Sloven ekibi Domzale'den 100 bin Euro karşılığında Konyaspor 'a imza atan, o dönem yarım sezon için sadece 50 bin Euro'ya oynayan Nejc Skubic'ten flaş karar... İstikrarlı performansı sonrasında her sezon ismi 4 büyüklerle anılan 32 yaşındaki sağ bek futbolu bırakma kararı aldı!

Oğlu Slovenya'da okuyacak

6 yıldır formasını giydiği Anadolu Kartalı'nda takımın efsanelerinden biri haline gelen Sloven futbolcu birçok takımdan teklif almasına rağmen emekli olmaya karar verdi. Bu durumda Skubic'in ailesine daha çok zaman ayırmak ve oğlunun eğitimini Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da almasını istemesi etkili oldu.

Unutulmaz bir veda yapılacak

Konyaspor'un da Yeşil-Beyazlı formayla çok iyi maçlar çıkaran, taraftarın da sevgilisi olan Nejc Skubic'e unutulmaz bir veda yapacağı öğrenildi.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, Konyaspor formasını 252 kez terletirken, bu maçlarda 19 gol, 30 asistle oynadı.

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak