Konyasporlu Erdon Daci: Aykut Kocaman babam gibi

Attığı iki golle takımının elde ettiği galibiyete çok önemli katkı sağlayan Erdon Daci, flaş açıklamalar yaptı. Attığı gollerden çok sahadan galibiyetle ayrılmalarına sevindiğini dile getiren genç forvet oyuncusu, "Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Gerçekten çok sevinçliyim. Kariyerimde ilk kez bir maçta iki gol attım. Ancak bundan daha önemlisi Galatasaray gibi önemli bir rakibi 17 yıl sonra evimizde yenmeyi başardık. Bu sezon 3 İstanbul takımını da yendik. Bunlar takımımız için çok güzel şeyler" dedi ve ekledi:

'O benim babam gibi'

"Bugünleri görebilmek için çok çalıştım, çok mücadele ettim. Aykut Kocaman'ın benim kariyerimdeki yeri çok önemli. Bana güvendi, beni bu takıma aldı. Şans verdi, güvendi, sabretti. İlk kez Süper Lig'de oyanttı. Ona ne kadar teşekkür etsem az. Benim için bir hoca değil. Babam gibi. Öğrendiğim her şeyi ına bMaçtan sonra Aykut hocam beni aradı ve tebrik etti. Gurur duyduğunu söyledi. Bunları duyduktan sonra mutluluğum ve yaşadığım gurur iki kat daha arttı. Tabii eksiklerimi de söyledi. Daha iyi olmam gerektiğini de vurguladı. Çok çalışıyorum ama bundan sonra daha da çalışacağım. İsmail hocama da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce bana gol atacağımı söyledi. Özgüven verdi. Bunun karşılığını göstermek benim adıma oldukça sevindirici."

'Hayalim Avrupa'

"Hayalim Konyaspor'a para kazandırarak Avrupa'ya gitmek, orada oynamak. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Konyaspor'da çok daha fazla katkı vererek kendimi göstermek, hedeflerime bu kulübe faydalı olan bir oyuncu olarak ulaşmak istiyorum."