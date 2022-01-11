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Konyaspor'dan TFF'ye erteleme başvurusu

İttifak Holding Konyaspor'un, Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduğu öğrenildi.

11 Ocak 2022, Salı 13:13 Son Güncelleme:
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Konyaspor'dan TFF'ye erteleme başvurusu

İttifak Holding Konyaspor 'un, Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduğu öğrenildi.

DHA

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