Konyaspor'dan TFF'ye erteleme başvurusu
İttifak Holding Konyaspor'un, Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduğu öğrenildi.
İttifak Holding Konyaspor 'un, Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduğu öğrenildi.
DHA