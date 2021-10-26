Sezonun flaş takımı Konyaspor ’da gözler haftasonunda Fenerbahçe ile iç sahada oynanacak maça çevrildi. Son olarak Kayserispor’u yenerek çıkışını sürdüren ve topladığı 17 puanla ilk 5 içinde tutunmak isteyen İç Anadolu ekibinde yönetimden sürpriz bir adım geldi. Yıllar sonra oynadığı futbolla taraftarını mest eden takımın mimarı olan teknik direktör İlhan Palut’la uzun soluklu bir birliktelik planlayan Konyaspor, genç teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı aldı. Devre arasını beklemeden Palut ve ekibiyle masaya oturmaya hazırlanan idarecilerin 3 yıllık yeni sözleşme önerisini Fenerbahçe maçı öncesinde sunmak istediği kaydedildi.

Hoca da sıcak bakıyor

Her fırsatta Konyaspor’da büyük başarılar elde etmek istediğini dile getiren Palut’un da şehirde ve kulüpte çok mutlu olduğu ve hedeflerine ulaşmak adına böyle uzun vadeli bir çalışmaya sıcak baktığı vurgulandı.