Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Final serisinde Samsunspor'a 3-1'lik üstünlük kuran ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor , başantrenörü Engin Gençoğlu ile yola devam ediyor. Yeşil Beyazlılar, tecrübeli basketbol adamı ile 2022-23 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Başantrenörümüz Engin Gençoğlu ile 2022-23 sezon sonuna kadar devam ediyoruz. Beysu Konyaspor’umuzun Başantrenörü Engin Gençoğlu ile sözleşme yeniledik. Kulüp idari binamızda gerçekleşen imza töreninde yöneticimiz Ali Camgöz ve genel menajerimiz Yaşar Berber yer aldı.'' ifadeleri kullanıldı.