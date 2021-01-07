2018-2019 sezonundan bu yana Konyaspor forması giyen takım kaptanlarından Uğur Demirok, yönetimle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemişti. Konyaspor'da yeteri kadar süre alamaması ve teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden tecrübeli stopere Süper Lig'den 4 talip çıktı.

Ankaragücü yolunda

32 yaşındaki futbolcu ile Kasımpaşa, Göztepe , Erzurumspor ve Ankaragücü ilgileniyor. Gelen haberlere göre bu transferi bitirmeye en yakın kulüp Ankaragücü. Uğur'un menajeri, kulüp binasına giderek transfer hakkında görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin son aşamada olduğu, herhangi bir aksaklık olması halinde Kasımpaşa'nın Uğur için yeniden devreye gireceği öğrenildi.

Süper Lig'de 9 resmi maçan Uğur, rakip filelere 4 gol bıraktı. Uğur'un attığı 4 gol de penaltı vuruşlarından geldi. Tecrübeli isim, Türkiye Kupası'nda çıktığı tek maçta da gol atmayı başardı.

Esat Soydabircan