Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5’e 3 pas çalışması ile devam eden idman, 8’e 8 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

İzinli oyuncuların katılmadığı antrenmanda, Petar Filipovic ve Fallou Diagne fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.