Konyaspor'da testler sonuçları belli oldu!

Konyaspor kulübü teknik heyet, futbolcular ve destek ekiplerine yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 18:57 Son Güncelleme:
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Konyaspor'da testler sonuçları belli oldu!

 İttifak Holding Konyaspor’da yapılan yeni tip koronavirüs testleri negatif çıktı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İttifak Holding Konyaspor A Takımı’nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri’nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor’umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

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