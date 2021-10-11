Konyaspor'da Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da Covid şoku yaşanıyor. Yeşil-Beyazlı ekibin Arnavutluk Milli Takımında bulunan futbolcusu Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Konyaspor 'da, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Arnavutluk Milli Takımında bulunan Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Polonya maçında yer alamayacağı duyuruldu.
Futbolcunun Galatasaray mücadelesinde ise oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.
Süper Lig 'de bu sezon Konyaspor formasıyla 8 maça çıkan futbolcu 2 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.
Cikalleshi kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.