Konyaspor 'da, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Arnavutluk Milli Takımında bulunan Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Polonya maçında yer alamayacağı duyuruldu.

Futbolcunun Galatasaray mücadelesinde ise oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Süper Lig 'de bu sezon Konyaspor formasıyla 8 maça çıkan futbolcu 2 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.

Cikalleshi kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



