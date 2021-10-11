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Konyaspor'da Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da Covid şoku yaşanıyor. Yeşil-Beyazlı ekibin Arnavutluk Milli Takımında bulunan futbolcusu Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 21:14 Son Güncelleme:
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Konyaspor'da Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Konyaspor 'da, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Arnavutluk Milli Takımında bulunan Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Sokol Cikalleshi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Polonya maçında yer alamayacağı duyuruldu.

Futbolcunun Galatasaray mücadelesinde ise oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Süper Lig 'de bu sezon Konyaspor formasıyla 8 maça çıkan futbolcu 2 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.

Cikalleshi kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.


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