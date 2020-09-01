Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bir günlük aranın ardından sürdürdü. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Altyapıdan oyuncuların da yer aldığı idman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından açma-germe hareketleriyle tamamladı.

Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Deni Milosevic, Nejc Skubic, Erdon Daci ve Levam Shengelia katılmadı.