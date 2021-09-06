Konyaspor , bonservisi Anderlecht'te bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren İsveçli forvet Isaac Thelin'in transferinin iptal olduğunu duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, ''Bugün imza atılması beklenen Isaac Thelin transferi, basında çıkan ' transfer bitti' haberleri sonrası menajerinin fiyat yükseltmesi sonucu tarafımızca iptal edilmiştir. Konyaspor'umuzun finansal yapısını görmezden gelerek adım atmama kararlılığımız sürecektir.'' ifadeleri kullanıldı.







