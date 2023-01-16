Son haftalarda istediği skorları elde edemeyen arabam.com konyaspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Konyaspor 'da 09 Şubat 2021'de takımın başına gelen teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.
YOLLAR AYRILDI
Süper Lig 'de kötü gidişatı devam ede Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.
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TEK TARAFLI FESHEDİLDİ
Ayrılık kararını Konyaspor yönetiminin aldığı ve Palut'un sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği öğrenildi.
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SON OLARAK BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLDU
Yeşil-beyazlı ekip, son olarak ligin 19'uncu haftasında sahasında Beşiktaş 'a 2-1 mağlup oldu.
Esat Soydabircan