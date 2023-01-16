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Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.

16 Ocak 2023, Pazartesi 16:13 Son Güncelleme:
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Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı

Son haftalarda istediği skorları elde edemeyen arabam.com konyaspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Konyaspor 'da 09 Şubat 2021'de takımın başına gelen teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı. 

YOLLAR AYRILDI

Süper Lig 'de kötü gidişatı devam ede Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.


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TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Ayrılık kararını Konyaspor yönetiminin aldığı ve Palut'un sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği öğrenildi.

https://www.instagram.com/p/CnerkVoIV1J/


SON OLARAK BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLDU

Yeşil-beyazlı ekip, son olarak ligin 19'uncu haftasında sahasında Beşiktaş 'a 2-1 mağlup oldu. 

Esat Soydabircan

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