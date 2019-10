Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alan ve puanını 12'ye yükselten Konyaspor'da hedef ligi en üst sıralarda bitirebilmek. Basın sözcüsü Güven Öten, takımın gidişatının bu haftalardan sonra daha da iyi olacağını belirterek şunları söyledi:

"Konyaspor olarak lige birkaç transferin dışında güzel bir kamp dönemi yaparak girdik. Fakat Aykut hocamız her zaman için sistemli bir hoca olduğu için bu sistemin oturmasının 6'ncı 7'nci haftaları bulabileceğini söylemişti. Bu lig uzun bir maraton. Bu maratonda bazen bazı takımlar ilk başta farklı galibiyetler ya da mağlubiyetler alabiliyor. Bu üç büyüklerde de olabiliyor. Biz yönetim olarak gerçekten hocamıza anahtar teslim ettik. Futbol işini hocamıza devrettik. Biz hocamıza her zaman inanıp, her zaman güvendik. Biz de bu haftalardan itibaren takımın daha istikrarlı bir yön çizeceğini düşünüyoruz. Yine de her şey için çok çok erken. Takımın gidişatı, çizgisi yavaş yavaş bu haftalardan sonra oturacak diye düşünüyoruz. Hep dediğimiz şey istikrarlı olmak. Bizim bir Göztepe maçımız var. Onu bir iş kazası olarak görüyoruz. Onun dışında geçen hafta içeride oynadığımız Kayseri maçımız vardı. İçeride yenememe durumumuz vardı. Bunu da o maçta kırdığımızı düşünüyoruz. Her takım zor artık. İnşallah bu istikrarımız bozulmaz. Takım birliği çok çok büyük bir safhada. Hep birlik, beraberlik diyoruz. Buda ekiple birlikte oluyor. Biz, başarı gelecek diye inanıyoruz. Hocamıza inancımız, güvencimiz tam. Futbolcularımıza da öyle. Sonunda da en üst noktalar neresi olursa oraları zorlayacağız. İlk yarıda alınan puanlar çok çok önemli. İlk yarıda ne kadar puan toplayabilirsek bizim için o kadar çok artıdır. İnşallah milli takım arasında evimizde oynayacağımız Malatya maçı ile yolumuza devam edeceğiz."

"YENİ TRANSFERLER TAKIMA UYUM SAĞLADI"

Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını da ifade eden Güven Öten, "Yeni transferlerimiz takıma çok çabuk uyum sağladı. Bu oyuncuları hocamız çok öncelerden izleyip alınmasını istedi. Bu konularda içimiz rahat. O anda piyangodan çıkan oyuncular değil bunlar. Takip ettiğimiz oyunculardı. Finansal açıdan biraz süreç uzadı. Buda kulüben menfaatleri içindi. Şu an için isteyipte alamadığımız bir oyuncumuzda olmadı. Hocamızda bu konuda bir rahatsızlığı yok. Miya bilinen bir oyuncuydu ama Shengelia çok bilinen, gündemde olan oyuncu değildi. İkisi de takıma büyük hareketlilik getirdi. Bu tarz oyuncuları bulanlar zaten maddi açıdan ileride rahat ediyor. Takımlarına hem katkı sağlıyorlar hem de ileride takımlarına maddi kazanç getiriyorlar. Önemli olan bu tarz istekli, genç, keşfedilmemiş oyuncuları takıma kazandırmak. Bunlar 10-20 tane oyuncunun arasından elenip alınan oyunculardı. Demek ki teknik ekip çok iyi çalışmış. Hocamız takıma uyum sağlayacak oyuncuları seçer. Hocamızın hep ekip ruhunun öneminden bahseder. Bir kişinin hep sivrilmesi onun mantalitesinin dışında" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN EKİP RUHUNU OLUŞTURMAK"

Kasımpaşa karşısında alınan 4-1'lik galibiyete de değinen Güven Öten, önemli olanın istikrarlı olmak olduğunu söyledi. Öten, "Bundan sonra gollü galibiyetler olabilir. Bu, futbolcular için gol yollarının açıldığını, oyun tarzının değiştiğini gösteriyor. Bakıldığında atan oyuncular direkt forvet oyuncuları değil. Hocamız, 'Benim ilerideki her oyuncum gol atabilir. Önemli olan ekip oyundur. Benim savunmam orta saham iyi olsun' diye söyleyen bir insan. Herkes forvet diyor ama dün golü atan oyuncuların hiç biri tam forvet oyuncusu değildi. Oyuncular hocamızın oyun yapısına, mantalitesine uyuyor. Hocamızın dediği gibi önemli olan ekip ruhunu oluşturmak. Bu ruhu oluşturduğumuz zaman zaten goller atılır. Güzel olanda buydu. 4-1 yenmemiz bir şey ifade etmiyor. İstikrarlı olmamız her şeyden önemli" şeklinde konuştu.

"MALATYA KOLAY BİR EKİP DEĞİL"

Milli maç arasının ardından sahalarında karşılaşacakları Malatya maçına da değinen Güven Öten, "Malatya kolay bir ekip değil. Evimizde oynayacağız. Onlarda üst sıraları zorluyor. Biz takım ruhuyla oynarsak, taraftaramız da yanımızda olduğunda yenemeyeceğimiz bir takım yok. Taraftarımız da yanımızda olduğu zaman iyi sonuçlar olacaktır. Bu iyi sonuçlar daha çok gelecek diye düşünüyorum" dedi.

DHA