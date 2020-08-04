Konyaspor’da gündem kongre

7 Ağustos’ta genel kurula gitmeyi planlayan Konyaspor’da, mevcut başkan Hilmi Kulluk’a büyük baskı var...Kulluk’un başkanlığa devam etmesini isteyen şehrin ileri gelenleri, Başkan’ı ikna etmeye çalışıyor. Yeşil-Beyazlı camiada şu ana kadar kimse aday olarak ortaya çıkmazken, Kulluk’un kalması durumunda teknik direktör Bülent Korkmaz’ın da görevi sürdürmesi bekleniyor. Başakşehir ve Trabzonspor karşısında unutulmaz galibiyetler alan Korkmaz’ın hedefi, takımı yeni sezonda Avrupa potasına sokmak.