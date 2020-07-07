Konyaspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulubü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.