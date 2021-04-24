Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 şok!
Süper Lig'in 37. haftasında, sahasında Hatayspor'u konuk eden ve 0-0 berabere kalan Konyaspor'da Skubic ve Abdülkerim Bardakçı şoku yaşandı. Yeşil beyazlıların yıldızlarından Skubic maç sonunda gördüğü kırmızı kart, Abdülkerim ise sarı kart sınırında olup bu karşılaşmada gördüğü sarı kart nedeniyle ligin 38. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı oldukları için forma giyemeyecekler.
Süper Lig'in Konyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmayarak iki takımda sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Bu maç öncesinde yeşil beyazlılarda ceza sınırında Abdülkerim Bardakçı ve Nejc Skubic bulunuyordu. Abdülkerim dakika 65 sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Skubic ise 90. dakikada Hatay ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Ancak hakem Atilla Karaoğlan aynı görüşte değildi. Bu kararı beğenmeyen Slovenyalı futbolcu hakeme itirazda bulundu. Bu itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırılan Skubic, Abdülkerim ile birlikte ligin 38. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Maçın 90 dakikasının tamamlanmasının ardından Skubic'in itirazları devam etti. Hakem Atilla Karaoğlan bir sarı kart daha gösterdi.