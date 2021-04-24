Süper Lig'in Konyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmayarak iki takımda sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Bu maç öncesinde yeşil beyazlılarda ceza sınırında Abdülkerim Bardakçı ve Nejc Skubic bulunuyordu. Abdülkerim dakika 65 sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Skubic ise 90. dakikada Hatay ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Ancak hakem Atilla Karaoğlan aynı görüşte değildi. Bu kararı beğenmeyen Slovenyalı futbolcu hakeme itirazda bulundu. Bu itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırılan Skubic, Abdülkerim ile birlikte ligin 38. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Maçın 90 dakikasının tamamlanmasının ardından Skubic'in itirazları devam etti. Hakem Atilla Karaoğlan bir sarı kart daha gösterdi.