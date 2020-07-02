Konyaspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Çaykur Rizespor’u konuk edeceği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları belirtildi.

Topla yapılan çabukluk ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya’nın, takımdan ayrı fizyoterapist eşiliğinde çalıştığı duyuruldu.