Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda tam takım eksiksiz olarak çalışıldı. İdman koşu ve ısınma ile başladı.

Çabukluk-kuvvet hareketleri ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ozan Can Oruç takımdan ayrı kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu yönetiminde çalıştı. Yeşil- Beyazlılar günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.