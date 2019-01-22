Konyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

22 Ocak 2019, Salı 21:02
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Konyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Selim Ay ile Amir Hadziahmetovic’in takımdan ayrı çalıştığı antrenman, koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. Topla oyun ve 5’e 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado, Ali Turan, Jens Jonsson ve Petar Filipovic katılmadı.

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