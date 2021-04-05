Süper Lig'in 32'inci haftasında BB Erzurumspor deplasmanında Deni Milosevic ve Abdülkerim Bardakcı’nın attığı gollerle 2-1 skorla, 3 puanı hanesine ekleyen Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Lig'in 33'üncü haftasında sahasında galip gelmek isteyen yeşil-beyazlı takım, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

3 OYUNCU KART GÖRÜRSE SİVAS'TA FORMA GİYEMEYECEK

Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Kravets, Guilherme ve Skubic, Ankaragücü maçında kart görmeleri halinde 34'üncü haftadaki Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Adem YILDIZ / KONYA, (DHA)