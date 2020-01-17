Konyaspor, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ikinci devre açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor maçın hazırlıklarını öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ali Turan ve tedavisi devam eden Ferhat Öztorun dışında eksik oyuncu bulunmuyor. MKE Ankaragücü takımında ise sakat oyuncu bulunmazken, sarı kart cezalısı olan Dever Orgill forma giyemeyecek. 17 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak maçta Alper Ulusoy düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapacak.

Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor

Öte yandan, Konyaspor’un ligin 19. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri 20 Ocak Pazartesi saat 10.00’dan itibaren satılmaya başlanacak. Misafir taraftarlar ise biletlerini 22 Ocak Çarşamba günü alabilecek.







