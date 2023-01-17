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Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi

Konyaspor, İlhan Palut yerine Aleksandar Stanojevic ile anlaştıklarını resmen duyurdu.

17 Ocak 2023, Salı 17:14 Son Güncelleme:
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Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi

Konyaspor , teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticiler İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.

Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti.

Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.

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