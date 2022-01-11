Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da, bugün geçirdiği kazada yaşamını yitiren Ahmet Yılmaz Çalık'ın üzüntüsü yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekiple 3 yıl daha sözleşmesini uzatan başarılı futbolcunun, pazar günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün yapılan antrenmana katıldığı ve bugün ise izinli olduğu öğrenildi.

Ankara Gölbaşı Hacılar Mahallesi'nde Ankara - Niğde yolunda 06 CLK 94 plakalı otomobiliyle kaza geçiren başarılı futbolcu Ahmet Çalık yaşamını yitirdi. Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray 'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.

YÖNETİCİLER VE TEKNİK DİREKTÖR İLHAN PALUT KULÜBE GELDİ

Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut kulüp binasına geldi. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve teknik heyetin de kazanın olduğu bölgeye gittiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekibin ise pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün antrenman yaptığı ve bugün futbolcuların izinli olduğu öğrenildi.

DHA





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