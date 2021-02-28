Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak olan Konyaspor çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic ve Alper Uludağ katılmadı. Gaziantep FK ile karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen Konyasporlu oyuncular, yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenmanı toplu oyunla devam ettirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)