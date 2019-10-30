Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sürprizi Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında yaşandı. 2017’de Konyaspor’a tarihindeki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazandıran Aykut Kocaman, bu kez Yeşil-Beyazlı ekiple ilk maçında kupa dışında kalmanın şokunu yaşadı. Konyaspor maça hızlı başladı, 6. dakikada Bajic’in vuruşunda top üst direkten döndü. Bajic 25’te bir kez daha golle burun buruna geldi, kaleci Alp yerinde müdahalesiyle devrenin golsüz bitmesini sağladı. 56’da Eyüpspor etkili geldi. Eren Taşkın’ın kaleci Ertuğrul’un üzerinden aşırdığı topu Selim Ay çizgiden çıkardı. Normal süre 0-0 bitti, uzatmaya geçildi. 103. dakikada savunmanın arkasına atılan topta hareketlenen Harun Özcan, Selim Ay’ı geçip ceza sahasına girince vurdu, Eyüpspor’u öne geçirdi. 118’de Eren’in şutunda kaleci Ertuğrul’dan seken top direkten oyun alanına döndü. Kalan bölümde başka gol olmadı, Eyüpspor, Süper Lig ekibi Konyaspor’u kupa dışına itti.

‘Bedel ödenmeli’

Konyaspor’un hocası Aykut Kocaman, “Kupa hedeflerimizden biriydi. Ya oyuncular ya da antrenör bunun bedelini bir şekilde öder” dedi. Eyüpspor Teknik Direktörü Mehmet Ali Honca’nın lisansı yeterli olmadığı için açıklama yapan antrenör Bilal Şar, “Eyüpspor camiası olarak kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.