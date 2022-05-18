2015'te ülkemize Konyaspor formasıyla 'merhaba' diyen ve gösterdiği harika performansla 5.5 milyon Euro karşılığında Udinese'ye transfer olan Riad Bajic, Yeşil-Beyazlılar'a kazandırmaya devam ediyor...

Attığı gollerle Konya'ya katkı sağlayan Boşnak futbolcu 16-17 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğunda da büyük rol oynamıştı. Sportif anlamda Yeşil-Beyazlılar'a büyük katkı veren 28 yaşındaki oyuncu, sezon başında 2.7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Brescia'ya transfer olmuştu.

Serie B ekibi, Udinese'ye önümüzdeki günlerde 2.7 milyon Euro (45 milyon TL) ödeme yapacak, Udinese de Konyaspor'un bir sonraki satıştan yüzde 10 hakkı nedeniyle Yeşil-Beyazlılar'a 270 bin Euro (4.5 milyon TL) verecek.

Kariyerinde en çok Konyaspor'un formasını giyen Bajic, Yeşil-Beyazlılar'da 119 kez sahaya çıkmış ve 33 gol, 14 asistle yıldızlaşmıştı.