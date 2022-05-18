Konyaspor'a 4.5 milyonluk piyango!
Sezon başında Udinese'den, Brescia'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla giden Riad Bajic'in önümüzdeki günlerde kalıcı transferi gerçekleşecek. Brescia, Boşnak futbolcu için Udinese'ye 2.7 milyon Euro (45 milyon TL) ödeyecek. Udinese de bir sonraki satıştan yüzde 10 hakkı olan Konyaspor'a 270 bin Euro'luk (4.5 milyon TL) pay verecek.
2015'te ülkemize Konyaspor formasıyla 'merhaba' diyen ve gösterdiği harika performansla 5.5 milyon Euro karşılığında Udinese'ye transfer olan Riad Bajic, Yeşil-Beyazlılar'a kazandırmaya devam ediyor...
Attığı gollerle Konya'ya katkı sağlayan Boşnak futbolcu 16-17 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğunda da büyük rol oynamıştı. Sportif anlamda Yeşil-Beyazlılar'a büyük katkı veren 28 yaşındaki oyuncu, sezon başında 2.7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Brescia'ya transfer olmuştu.
Serie B ekibi, Udinese'ye önümüzdeki günlerde 2.7 milyon Euro (45 milyon TL) ödeme yapacak, Udinese de Konyaspor'un bir sonraki satıştan yüzde 10 hakkı nedeniyle Yeşil-Beyazlılar'a 270 bin Euro (4.5 milyon TL) verecek.
Kariyerinde en çok Konyaspor'un formasını giyen Bajic, Yeşil-Beyazlılar'da 119 kez sahaya çıkmış ve 33 gol, 14 asistle yıldızlaşmıştı.