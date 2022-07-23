Konyaspor'da bayram havası

Avrupa'ya 5 sezon sonra, tarihinde 3. kez çıkan Konyaspor muhteşem bir başlangıç yaptı. Yeşil-Beyazlılar Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı. Ukrayna savaşı nedeniyle Belarus takımlarına uygulanan yaptırım yüzünden BATE'nin iç saha fikstüründeki maçın da Konya'da seyircisiz olarak oynandığı eşleşmede ilk düdükle birlikte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Kartalları, stoperi Uğurcan Yazğılı'nın 40'ta kırmızı kart görmesi nedeniyle uzatmalarla birlikte yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynasa da geri adım atmadı.

'İşleyen bir sistemimiz var'

Eksik kaldığı bölümde iki gol bularak farkı açan ve turu adeta ilk maçta geçen Yeşil-Beyazlılar'da teknik direktör İlhan Palut, "10 kişi kaldıktan sonra bile bir oyun anlayışımızdan, tempomuzdan, cesur oyunumuzdan geri adım atmadık. Konferans gibi gruplar uzun bir yol. Üç rakibin elenmesi gerekiyor. Haftaya da turu geçebilecek bir skor alıp, ikinci rakibimize konsantre olmak istiyoruz" dedi. Rövanşı da 28 Temmuz Perşembe günü Konya'da bu kez taraftarının önünde oynayacak olan Yeşil-Beyazlılar bir zafer daha elde edip, Slovenya'dan Koper ile Liechenstein'dan Vaduz takımlarının eşleşmesinin galibiyle oynayacağı 3. eleme turu maçına konsantre olmayı hedefliyor.