Konyaspor, Yeni Malatya’ya hazırlanıyor

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Futbolcular, pas oyunu ve çıkış koşularının ardından 4’er dakikalık 4 seri üzerinden oynanan turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda oynanan Vanspor FK maçında forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Antrenmana, kupa maçında sakatlanan ve tedavisine başlanılan Oğulcan Ülgün katılmadı.

İHA