Konyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 5. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ısınırken sakatlandı. Adem'in yerine Fofana karşılaşmaya 11'de başladı.
17. dakikada Milosevic, sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa sağ kanattan bindiren Skubic kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
18. dakikada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.
22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana ceza sahasına doğru hareketlenen Zeki’ye pas attı. Zeki, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.
25. dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh sarı kart gördü.
28. dakikada Zeki’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
58. dakikada Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
83. dakikada Konyaspor, Artem Kravets'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, 1-1 berabare kaldı.