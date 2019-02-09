Konyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İlk devresi golsüz eşitlikle noktalanan karşılaşmanın 74. dakikasında Aleksic, Malatya'yı 1-0 öne geçirirken, 85'te Jahovic'in penaltı golü skoru belirledi: 1-1.

Maçtan Dakikalar

15. dakikada Traore’nin ceza sahası dışına pasında, topla buluşan Milosevic’in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26. dakikada Traore’nin pasına hareketlenen Milosevic’in ceza yayı içerisinden şutunda top kaleci Farnolle’de kaldı.

27. dakikada Milosevic ile duvar pası yapan Jevtovic’in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.

45+2. dakikada Marques’in ceza sahası dışından şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

45+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’un ceza alanı içinde Murat Akça ile Jevtovic’in ikili mücadelesinde, Jevtovic yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Jevtovic’e sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

58. dakikada Atiker Konyaspor’un ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Jahovic’in vurduğu şut barajdan sekerek Malatyaspor kalecisi Farnolle’nin son anda yaptığı müdahale ile kornere çıktı.

60. dakikada orta alanda gelişen Malatyaspor atağında topla buluşan Bifouma ceza sahası dışından ilk vurduğu şutun savunmadan dönmesinin ardından topu yeniden kazanarak uzak köşeye yeniden şut çekti. Bu şutta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

74. dakikada sol kanatta gelişen Malatyaspor atağında Ahmed’in rakibinden sıyrılarak verdiği pasta topla buluşan Aleksic’in vurduğu şut ağlarla buluştu. 0-1

83. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içine verilen pasta topu almak için hareketlenen Jahovic kaleci Farnolle’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Jahovic topu ağlarla buluşturdu. 1-1

90. dakika sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında Aboubakar’ın ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Ömer’in boş kaleye vurduğu şut kale direğinin yanından auta çıktı.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle bitti.

TAKIM KADROLARI

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Abdou Razack Traore, Deni Milosevic, Adis Jahovic

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Bülent Cevahir, Murat Akça, Arturo Mina, Issam Chebake, Guilherme, Mitchell Donald, Thievy Bifouma, Danijel Aleksic, Murat Yıldırım, Adem Büyük

Hakem: Halil Umut Meler