Konyaspor, Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Konyaspor , transferlere devam ediyor. Yeşil-Beyazlı ekip en son Kayserispor forması giyen Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Sakaryaspor alt yapısında yetişen, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giyen Yasir Subaşı'nın bonservis bedeli ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

Yasir Subaşı, 2021-2022 sezonunda 15 Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giymiş ve 1 kes asist yapmıştı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konyaspor’umuz, 1996 doğumlu sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sakaryaspor alt yapısında yetişen Yasir, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Yasir Subaşı, 2021-2022 sezonunda 15 Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı."



