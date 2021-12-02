Konyaspor-Vanspor maçında Fair Play örneği!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Dün oynanan Hatayspor-Eyüpspor karşılaşmasında Akdeniz ekibinin forveti Mame Diouf iki kez kaleye geçmiş ve seri penaltı atışlarında da kaleyi koruyarak, Hatayspor'a turu getirmişti.

Bugün de Süper Lig ekibi Konyaspor ile Misli.com 2.Lig temsilcisi Vanspor 4. Tur maçında karşı karşıya geldi. 33. dakikada Konyaspor atağında Yeşil-Beyazlılar'ın futbolcusu Oğulcan Ülgün sakatlanarak yerde kaldı. Bu sırada Vansporlu oyuncular durdu ancak Konyaspor oyuna devam etti ve atağın devamında golü buldu.

Golden sonra Vansporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulundular. İtirazlar sonucunda Konyaspor da fair play örneği göstererek kalelerini açarak Vanspor'un gol atmasını sağladı, Hamza Küçükköylü'nün golüyle skor 1-1'e geldi.



