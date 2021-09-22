MENÜ

Konyaspor, Trabzonspor karşısında namağlup gidişatını korumayı hedefliyor

İttifak Holding Konyspor, Trabzonspor'la oynayacağı maçtan puan ve puanlarla ayrılıp, namağlup gidişatını korumayı hedefliyor.

22 Eylül 2021, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
- A +
Konyaspor, Trabzonspor karşısında namağlup gidişatını korumayı hedefliyor

İttifak Holding Konyspor, Süper Lig 'in 6. haftasında Trabzonspor 'la oynayacağı maçtan puan ve puanlarla ayrılıp, namağlup gidişatını korumayı hedefliyor. 

5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puana ulaşan ve ligin zirvesini kovalayan Konyaspor , yarın kendi sahasında Trabzonspor'la oynayacak. Namağlup gidişatını sürdürmeyi hedefleyen yeşil-beyazlı kulüp, böylelikle zirvedeki yarışını da sürdürmeyi planlıyor. 

Konyasporlu futbolcular bugün Kayacık Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...