Konyaspor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri Konyaspor deplasmanında da kazanarak ligi en iyi puanla bitirmeyi hedefliyor. Son iki hafta üst üste kazanan Konyaspor ise düşme potasının üzerine çıkmayı başardı





Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi’nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic’in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

KIRMIZI KART | 18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi’nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan’a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban’ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

SARI KART 38.dakikada Konyaspor'da Barış hakemden sarı kart gördü

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya Konyaspor oyuncu değişikliği ile başladı. Oyundan Adil Demirbağ çıktı yerine Jevtovic girdi

UĞURCAN MÜTHİŞ ÇIKARDI! 46.dakikada Konyaspor'da Shengelia sağ çaprazdan içeri girip sert vurdu kaleci Uğurcan topu güçlükle çıkardı

47.dakikada ceza sahası dışında Amir Hadziahmetovic vurdu şutu üstten auta gitti

UĞURCAN'DAN BİR KURTARIŞ DAHA! 50.dakikada ceza sahası dışından Sekidika sert vurdu kaleci Uğurcan müthiş uzandı ve topu çeldi, yan direğe de çarpan top dışarı gitti

YİNE UĞURCAN! 54.dakika ceza sahası dışından bir kez daha Amir Hadziahmetovic vurdu, kaleci Uğurcan Çakır bunu da çıkardı

BU KEZ SEHİC ÇIKARDI! 58.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Vitor Hugo iyi yükseldi kafayı vurdu kaleci Sehiç son anda çıkardı

GOL! 64.dakikada Trabzonspor Baker'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu Lewis Baker kullandı, plase vuruşunda köşeden golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 69.dakikada Konyaspor'da Rahmanovic çıktı yerine Erdon Daci girdi

GOL İPTAL! 73.dakikada sol kanattan gelen ortaya kaleci Uğurcan çekti seken topu Jevtovic indirdi, Shengelia topu ağlara gönderdi ancak hakem öncesinde kaleciye faul yapıldığını tespit etti ve golü iptal etti













Konyaspor-Trabzonspor ilk 11'ler

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Aldülkerim, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban











