Ligde az bir zaman kaldığını ve kendilerine henüz puan olarak konfor alanı oluşturamadıklarını dile getiren İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ''Onun için mutlaka kanzanmak isteğiyle hazırlandığımız bir karşılaşmaydı Hatayspor maçı. Rize maçında aldığımız kötü mağlubiyeti de burada puanın dışında telafi ederek moral, motivasyon ve kendiğine güven anlamında yol kat etmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman oyunun bütün kontrolü bizdeydi. Topa sahip olan, hücüm denemeleri yapan takım Konyaspor'du. 3 maçtır hücüm verileri anlamında takımımda çok büyük gelişme var. Ceza sahasında topla buluşmalar, şut sayıları, hücumsal anlamda etkinliğimiz çok fazla ama maalesef bugün bunu bir golle taçlandıramadık. Lig entresan 3-4 gün sonra İstanbul'da bir maçımız var. Baktığımız zaman hiç bir takımın ne sevinmeye ne de üzülmeye vakti yok. Yoğun bir tempo, yorgun oyuncular. Üstüne birde Ramazan ayı. Oruç tutmaya devam etmek isteyen ve bizim saygı duyduğumuz oyuncular, bunların hepsi birleşince lig gerçekten herkes için zor bir hal alıyor. Ama puansal anlamda rahatlığı en kısa zamada yakalamaya çalışacağız. Her defasında bir an önceki maçı da fırsat olarak görüyoruz'' dedi.



