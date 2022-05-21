Süper Lig 'in 2021-2022 sezonunu Beşiktaş deplasmanında tamamlayan Konyaspor , ligi 3. sırada bitirerek gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Maç sonrasında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte İlhan Palut'un açıklamaları:

Sezon başından bir hedef koyduğumuz bir sezon. Sezon ortasında duygusal anlamda geçirdiğimiz bir sezon. Konyaspor'un Avrupa'da tekrar boy gösterecek olması, bizlerin bu tecrübeyi elde ediyor olması. İyi geçen sezonlardan sonra bazı takımların savunmalarının değiştiğini çok gördük. Buna çalışacağız. Üst sıralarda olmayı alışkanlık haline getirmiş bir Konyaspor olmasını sağlayacağız.

Çok çalıştık ekibimizle birlikte. Sezonu erken açan takımların önlenemez düşüşlerine şahit olduk. Avrupa'ya odaklanıp ligde düşüşe asla izin vermemeliyiz. Daha düşük bir platformda yarışacağız. En başta gönül istiyor ki takımımızı koruyalım. Bunun yanında da elimizi daha da güçlendirecek oyuncularla da takımı destekleyeceğiz.