Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kocaman, maç değerlendirmesi yaparken istifa sinyalleri verdi.

İşte Aykut Kocaman'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamaları:

Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok. 20 yıllık antrenörlük hayatımdaki derin krizlerden biri. Durum değerlendirmesi yapacağız. Taraftar bize sevgi saygı ve kredi verdi. Hayal aleminde yaşayan bir insan değilim.