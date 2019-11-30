Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

İttifak Holding Konyaspor takımı teknik direktörü Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamayla istifa sinyalleri verdi.

30 Kasım 2019, Cumartesi 17:49
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Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kocaman, maç değerlendirmesi yaparken istifa sinyalleri verdi. 

İşte Aykut Kocaman'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamaları: 

Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok. 20 yıllık antrenörlük hayatımdaki derin krizlerden biri. Durum değerlendirmesi yapacağız. Taraftar bize sevgi saygı ve kredi verdi. Hayal aleminde yaşayan bir insan değilim.

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