Konyaspor taraftarının moral vermesi de yaramadı

Konyasporlu taraftarlar 4 haftadır kazanamayan takımı ateşlemek için hafta boyunca adeta seferberlik ilan etmişti. Hazırlanan tam 3 bin meşale takım otobüsü stada yaklaşırken alev aldı, Konya tek kelimeyle yandı.

Zenit taraftarının bir Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı ve büyük yankı uyandıran stat karşılaşmasından daha coşkulu bir ortam hazırlandı. Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcular da taraftarların bu jestine onları selamlayarak karşılık verdi. Tek hedef futbolcuları ayağa kaldırmaktı. 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda da taraftarın bu isteği net olarak görüldü. Çünkü stadın büyük bölümü doluydu. 30 bini aşkın Konyalı 90 dakika boyunca oturmadı, futbolculara destek verdi.

Tepkiler yükseldi

Beşiktaş’la oynanan maçın sonunda zafer kutlamak isteyen taraftarların tüm bu hayali ise Burak Yılmaz’ın hatasıyla yıkıldı. 90 dakikanın ardından Yeşil-Beyazlı futbolculara tepki sesleri yükselirken takım kaptanları uzun süre taraftardan özür diledi.