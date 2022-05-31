Konyaspor 'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Ahmed Hassan, takımdan ayrıldı. Konyaspor, sosyal medya üzerinden Mısırlı golcüye teşekkürlerini iletti.
Konyaspor'un paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Ahmed Hassan! Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda kiralık olarak yeşil beyazlı formamızı terleten Ahmed Hassan'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz"
Bu sezon Konyaspor formasıyla toplam 33 maçta süre alan Ahmed Hassan; 11 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.