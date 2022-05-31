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Konyaspor, takımdan ayrılan Ahmed Hassan'a veda etti

Konyaspor, takımdaki kiralık sözleşmesi sona ererek bonservisinin bulunduğu Olympiacos'a dönmeye hazırlanan Mısırlı golcüsü Ahmed Hassan'a teşekkürlerini ilettiği bir veda mesajı paylaştı.

31 Mayıs 2022, Salı 17:33 Son Güncelleme:
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Konyaspor, takımdan ayrılan Ahmed Hassan'a veda etti

Konyaspor 'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Ahmed Hassan, takımdan ayrıldı. Konyaspor, sosyal medya üzerinden Mısırlı golcüye teşekkürlerini iletti. 

Konyaspor'un paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Ahmed Hassan! Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda kiralık olarak yeşil beyazlı formamızı terleten Ahmed Hassan'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz"

Bu sezon Konyaspor formasıyla toplam 33 maçta süre alan Ahmed Hassan; 11 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. 

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