Konyaspor, Serdar Gürler transferini açıkladı

Konyaspor transferde atağa kalktı. Kadrosuna Oğulcan Ülgün ve Ekrem Kayilibal'i katan Yeşil Beyazlı ekip, 3. imzayı Serdar Gürler'e attırdı. Konya temsilcisi, Antalyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Göztepe'de İlhan Palut ile birlikte çalışan ve eski hocası ile Konyaspor'da buluşacak olan 29 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz milli futbolcu Serdar Gürler ile sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine İkinci Başkanımız Serhat Güler, asbaşkanlarımız Süleyman Oğuz, Sertaç Tuza'nın ve yönetim kurulu üyemiz Ali Camgöz katıldı.

Daha önce FC Sochaux, Elazığspor, Kayseri Erciyespor, Trabzonspor , Gençlerbirliği, Osmanlıspor, SD Huesca, Göztepe ve Antalyaspor ile sahaya çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler kulübümüzle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncumuz takımımızda 10 numaralı formayı giyecek.