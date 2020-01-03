Konyaspor Rogerio Thuram transferini bitirdi

Süper Lig’de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding Konyaspor, aradığı forveti Yunanistan'da buldu. Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda golcü arayışlarını hızlandıran Yeşil Beyazlı ekip, Lamia forması giyen Rogerio Thuram ile anlaşmaya vardı.

Lamia formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Brezilyalı forvet, rakip filelere 6 gol bıraktı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Brezilya'da sırasıyla Athletico Paranaense, Novo Hamburgo, Chapecoense, Bahia, Monte Azul, formaları giydikten sonra Kıbrıs ekibi Apollon Limasol'a transfer olmuştu. Kıbrıs'ta geçirdiği 2 yılın ardından Yunan eipleri Kerkyra ve Lamia'da forma giyen Thuram'ın kariyerinde toplam 31 golü bulunuyor.

Ömer Necati Albayrak