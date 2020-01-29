Konyaspor, Robert Mak ile anlaşmaya vardı

İttifak Holding Konyaspor, Rus ekibi Zenit St Petersburg forması giyen Robert Mak ile prensip anlaşmasına vardı.

Slovak oyuncunun yarın Konya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yeşil beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Mak ile sezon başında da ilgilenmiş ancak Zenit Kulubü oyuncuyu bırakmamıştı.

Konyaspor, transfer döneminde ayrıca Brezilyalı forvet oyuncusu Thuram'ı kadrosuna katmıştı.

Opanasenko ile yollar ayrıldı

Öte yandan 2018-2019 sezonu başında takıma katılan Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Opanasenko ile de karşılıklı anlaşılarak oyuncunun sözleşmesi sonlandırıldı. Opanasenko yeşil beyazlı forma altında 1,5 sezonda 11 maçta görev yapmıştı.

KONYA (DHA)