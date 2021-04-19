Süper Toto Süper Lig'in 33,34 ve 35'inci haftalarında galibiyeti göremeyen Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Lig'in 36'ncı haftasına 41 puanla 12’nci sırada giren yeşil-beyazlı takım, Rize karşılaşmanın son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

5 OYUNCU KART GÖRÜRSE HATAY'DA YOK

Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı, Rizespor maçında kart görmeleri halinde ligin 37'nci haftasında oynanacak olan Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

DHA