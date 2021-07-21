Süper Lig ekiplerinden Konyaspor , son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda’da forma giyen Demokratik Kongolu milli futbolcu Paul Jose Mpoku'yu kadrosuna kattı. Yeşil Beyazlı ekip, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Konyaspor adına as başkanlardan Süleyman Oğuz ve yönetim kurulu üyelerinden Ali Camgöz katıldı.

Kanat, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Paul Jose Mpoku, Konyaspor'da 40 numaralı formayı giyecek.

Mpoku, daha önce Tottenham, Cagliari, Standard Liege, Verona, Panathinaikos gibi takımlarda forma giydi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımıyla 10 kez sahaya çıkan Paul Jose Mpoku 6 gol kaydetti.

Kariyerinde 359 maçta forma giyen, 55 asist yapan Mpoku bu müsabakalarda toplamda 63 gol kaydetti.







