Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig 'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Konyaspor , en son Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir'i renklerine bağladı.

Yeşil-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Muhammet Demir, geçtiğimiz sezon 30 maçta 6 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Konyaspor’umuz, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen imza töreni ile Muhammet Demir’i renklerimize bağladık. Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet, Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK forması giydi. Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı."



