Konyaspor, Moussa Konate transferini bitiriyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Konyaspor'da gözler Moussa Konate'ye çevrilmiş durumda. Oyuncunun kulübü Amiens ile görüşmeler yürüten Konyaspor, transfer adına önemli aşama kaydetti.

Galsenfoot'un haberine göre Konyaspor, hücum oyuncusunu satın alma opsiyonlu şekilde kiralamak istiyor. Amiens ile görüşmeler sürerken transferin hafta sonuna kadar tamamlanabileceği aktarılmakta.

İsviçre'de Sion formasıyla 102 maçta 49 gol atarak dikkatleri çeken 27 yaşındaki forvet, 2017'de 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında Fransız ekibi Amiens'a transfer olmuştu. Kariyerinde Sion ve Amiens dışında Maccabi Tel Aviv, Krasnodar ve Genoa formaları da giyen Konate, Senegal Milli Takımında da görev yapmakta.