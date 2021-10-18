Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor , Süper Lig 'in 10'uncu haftasında 23 Ekim Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray maçının ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı ekip Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda Galatasaray maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Salonda yapılan ısınmayla başlayan ve sahada top oyunuyla devam eden antrenmanı futbolcular, 1’e 1, 2’ye 2 savunma-hücum çalışması ve çift kale maçla tamamladı.